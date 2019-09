In den letzten Wochen hat die Leoni-Aktie an der Börse einige überrascht - positiv wohlgemerkt. Für den Aktienkurs den operativ heftig angeschlagenen Unternehmens aus Nürnberg ging es deutlich nach oben. Vom Baissetief bei 8,075 Euro, erreicht Mitte August, kletterte der Titel bis auf 13,96 Euro, die am 11. September notiert wurden. Doch in den letzten drei Handelstagen ging der Leoni-Aktie dieser bullishe Schwung etwas verloren. ...