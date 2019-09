flatex Morning-news DAX update

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte schlossen am Dienstag mit gemischten Vorzeichen. Vor allem die chinesischen Indizes in Shanghai, Shenzhen und Hongkong hatten stärkere Abgaben zu verkraften. Der japanische Nikkei225 ging mit einem Plus von 0,06 bei 22.001,32 Punkten kaum verändert aus dem Handel an der TSE. Die US-Futures wiesen seit der asiatischen Handelszeit durchweg Kursverluste auf. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 12.370,96 Punkten etwas leichter.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Montag via Xetra mit einem Minus von 0,71 Prozent bei 12.380,31 Punkten. Ausgehend vom übergeordneten Verlaufstief des 15. August 2019 bei 11.266,48 Punkten bis zum jüngsten Hoch des 13. September 2019 bei 12.494,24 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände kämen bei 12.494/12.674/12.784/12.964 und 13.254 Punkten in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 12.205/12.026/11.881 und 11.736 Punkten auszumachen.





