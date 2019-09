WTI und Brent im Schockzustand

Die Ölpreise eröffneten am Montag mit einem Plus von bis zu 20%, was einem der stärksten prozentualen Tagesanstiege überhaupt entsprach. Brent stieg in der Spitze auf 72 USD je Barrel. Wir rechnen weiter mit Übertreibungen in beide Richtungen. Brent sollte volatil zwischen 60 und 75 Dollar sein. Je mehr Eskalation gepreist wird desto eher gehen Sie Short, je tiefer der Preis zurück kommt desto eher Long. Unser Handwerkszeug dazu lautet Turbo-Bull CP4YAY der Citi und Turbo-Bear MF7RG6 von Morgan Stanley auf Brent sowie Turbo-Bull DDT1LV der DZ Bank und Turbo-Bear ST551Z der Societe Generale auf WTI. Der Hebel liegt jeweils bei rund 5.