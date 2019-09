BILDET RIPPLE (XRP) EINEN BODEN?

Mögliche Bodenbildung im XRP. Steht XRP bald wieder über 0,30 US-Dollar?

Viele Investoren sind sehr enttäuscht von der bisherigen Performance der gemessen an ihrer Marktkapitalisierung drittgrößten Kryptowährung XRP in diesem Jahr. Während der Bitcoinpreis sich mehr als verdoppeln konnte verlor XRP knapp 30 Prozent seines Wertes. In der Kritik steht immer wieder das US-Fintech-Unternehmen Ripple (Emittent des XRP-Tokens), das große Investitionen aus ihrem XRP-Bestand tätigt und dadurch, so die Meinung einiger Investoren, den XRP-Kurs schwächen. Mit Blick auf das aktuelle Chartbild könnte sich die Laune dieser Investoren eventuell verbessern. Der XRP steht charttechnisch kurz vor einer Bodenbildung und besitzt kurzfristig das Potential, wieder über die Marke von 0,30 US-Dollar zu klettern. Auffallend ist, dass die Tiefs im Chart immer höher werden. Zudem konnte XRP seine 21-Tage-Durchschnittslinie zum ersten Mal seit Ende Juni 2019 per Tagesschlusskurs überwinden. Dies kann als weiteres Zeichen einer zunehmenden Stabilität des XRP-Preises interpretiert werden. Gegen 10:45 Uhr MESZ notiert XRP zum US-Dollar mit einem Plus von 1,36 Prozent bei 0,2663 US-Dollar. Kryptowährungen handeln?

