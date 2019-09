Ein Überblick über die besten Vermögensverwaltenden Fonds im August 2019

In der ausgewogenen Anlagestrategie schaffte es der Deutsche Bank Best Allocation Balance Fonds sich von vier auf fünf Sterne zu verbessern.

Die offensive Anlagestrategie konnte zwei Aufsteiger in das Top-Ranking verzeichnen. Der C-QUADRAT Stuttgarter Green Stars aktiv Fonds und der JPM - Global Income Fund A stiegen um jeweils einen Stern in die Spitzenplatzierung auf. Auch der Amundi First Eagle Income Builder Fonds schaffte als Neueinsteiger den direkten Sprung in das 5 Sterne Ranking.

Der antea Strategie II, der AXA WF - Global Optimal Income und der Strategie Welt Secur Fonds führten in der flexiblen Anlagestrategie das Feld der Aufsteiger an und stiegen in das oberste Quintil (5 Sterne) des MMD-Ranking auf.



Laden Sie sich hier den aktuellen Rankingreport herunter.





