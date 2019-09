Scope hat mehr als 6.100 Fondsratings aktualisiert. Für 246 Fonds wurde die Bewertung angehoben. Für 239 Fonds ging es bergab. Die höchste Top-Rating-Quote mit 42% weist derzeit die Vergleichsgruppe „Aktien Euroland“ auf.

Der von Michael Krautzberger gemanagte Fonds investiert vor allem in festverzinsliche Wertpapiere im Investment-Grade-Bereich – mit starkem Fokus auf Staatsanleihen. Das Portfolio hat eine modifizierte Duration von fast acht Jahren. Beachtlich: Der Fonds hält seit März 2010 stets ein Top-Rating von Scope. (Hinweis: Auf der fünfstufigen Ratingskala gelten die Bewertungen (A) und (B) als Top-Ratings.)

PIMCO GIS Income Fund erstmalig ohne Top-Rating

Der 2012 aufgelegte Rentenfonds ist mit mehr als 66 Mrd. Euro der mit Abstand größte Fonds der Peergroup „Renten EURO Welt“. Diese Vergleichsgruppe umfasst Fonds, die mindestens 90% des Vermögens weltweit in Euro denominierte oder währungsgesicherte Rentenpapiere investieren. Der PIMCO GIS Income Fund wurde erstmals von Scope im Jahr 2017 bewertet und hatte seitdem stets ein Top-Rating inne. Dieses hat er nun erstmalig verloren und ist aktuell mit (C) bewertet.

Hauptverantwortlich für den Verlust des Top-Ratings ist der jüngste Performance-Einbruch. Während im laufenden Jahr die durchschnittliche Performance der Fonds der Peergroup „Renten EURO Welt“ 6,5% beträgt, kommt der PIMCO GIS Income Fund nur auf 3,1%. Auf der Risiko-Seite erreicht der Fonds nur durchschnittliche Bewertungen.

Neu in der Bewertung: 27 Fonds aus dem Stand mit Top-Rating

Neben den Ratingaktualisierungen haben in diesem Monat 74 Fonds erstmalig eine Bewertung von Scope erhalten – 27 schaffen davon auf Anhieb ein Top-Rating. Der größte davon mit einem Fondsvolumen von mehr als 850 Mio. Euro ist der Goldman Sachs Global Credit. Der Fonds investiert global in Unternehmensanleihen mit Investment Grade. Das Währungsrisiko des Fonds ist gegen Euro abgesichert. Derzeit ist der Fonds zu rund drei viertel in US-amerikanische Unternehmensanleihen investiert.

Der Fonds gehört mit einer Performance von 11,8% in diesem Jahr zur absoluten Spitzengruppe seiner Vergleichsgruppe „Renten Global Corp. Investment Grade EURO-hedged“. Der Durchschnitt der Vergleichsgruppe kommt im bisherigen Jahresverlauf auf 9,1%. Die Volatilität des Fonds liegt hingegen mit einem Wert von 3,6% über dem Mittelwert der Peergroup, die 3,0% erreicht.

Weitere Ratingveränderungen sowie ein Überblick über aktuelle Investment Team-Ratings im vollständigen Report – ZUM DOWNLOAD