Anlagen in den USA, Europa, China: Wer Wertzuwächse will, muss flexibel bleiben

Wirtschaftspolitische Unsicherheiten belasten die internationalen Märkte weiterhin schwer. Welche Investitionsstrategien sich derzeit auszahlen könnten, schätzen Invesco-Kapitalmarktstrategen aus New York, London und Hongkong ein.USA verzeichnen Abschwung wegen geldpolitischer FehlentscheidungenEin stark belastetes US-chinesisches Geschäftsklima, Investitionszurückhaltungen in den Vereinigten Staaten, eine kurzfristig invertierte US-Zinsstrukturkurve und ein auf unter 50 Zähler gesunkener Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA: Hiobsbotschaften aus den Vereinigten Staaten lösten einander im Sommer 2019 reihenweise ab. "Die Stimmung in der Wirtschaft und an der New Yorker Wall Street blieb überwiegend düster", berichtet Brian Levitt,...