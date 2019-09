Sichtlich stolz ist Matthias Schrade, Vorstand der Defama Deutsche Fachmarkt, auf einer Investorenkonferenz von Rüttnauer Research in Wien, dass es ihm gelungen ist, eine Kapitalerhöhung voll zu platzieren. 7,8 Millionen Euro hat Schrade damit brutto ins Unternehmen geholt. Mit dem Geld will die im m:access notierte Gesellschaft weitere Zukäufe tätigen. Außerdem möchte Defama in Bestandsobjekte investieren.Am Rande der ...