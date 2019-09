Deutsche Telekom: Chance von 81,5 Prozent p.a.

Dass der DAX Mitte August seine 200-Tage-Linie verteidigen konnte, führte zu einem Befreiungsschlag. Ihm folgte die Hoffnung, dass wenigstens das Thema Handelskrieg bald ein Ende haben könnte. Allerdings ist das bislang ebenso nur eine reine Hoffnung wie die, dass der BrExit doch noch mit einem Vertrag enden wird. Und während alles in der Schwebe bleibt, steigen die deutschen Aktien weiter. Das ist umso riskanter, als speziell seit Anfang September massiv konjunktursensible Aktien gekauft werden. Man wettet auf die Wende hin zu mehr Wachstum. Ein immens riskantes Unterfangen. Aber: Sollte das schiefgehen, stünde ein Dividenden-Star wie die Deutsche Telekom in der ersten Reihe derjenigen Aktien, in die Anleger dann ausweichen. Und sollte die Wette gelingen und der Markt weiter zulegen, gäbe es keinen Grund, deswegen ausgerechnet die T-Aktie zu verkaufen, die auf dem aktuellen Kursniveau mit einer Dividendenrendite von sagenhaften fünf Prozent zu glänzen vermag. Der Trend passt – die Aktie steht besser da, als es scheint Aus charttechnischer Sicht präsentiert sich die T-Aktie zwar auf den ersten Blick „lahm“, zumal sie klar hinter der Performance des DAX zurückbleibt, wenn man sich die Entwicklung seit Ende 2018 ansieht. Aber man darf nicht vergessen, dass der Kurs durch die Ausschüttung der hohen Dividende von 70 Cent (vollzogen Ende März) verfälscht wird. Würde man den Dividendenabschlag wieder zurückrechnen, würde sich die Aktie derzeit im Bereich der Hochs vom März bewegen. Der mittelfristige Aufwärtstrend ist ohnehin intakt. Und hinzu kommt: Während andere tendenziell defensive Aktien wie RWE, Henkel oder Beiersdorf schon sehr weit gelaufen sind, ist die Deutsche Telekom im Vergleich noch günstig. Die Chance, dass diese Aktie relativ stabil bleibt, wenn die allgemeine Hoffnungsrallye am Aktienmarkt kippt, ist daher gut. Fazit Dieses Szenario ließe sich mit einem Stay High-Optionsschein auf die Deutsche Telekom umsetzen (WKN ST98YQ). Dieser Optionsschein erreicht einen Gewinn von 18,6 Prozent (81,5 Prozent p.a.), wenn der Kurs der Telekom-Aktie bis zum letzten Bewertungstag des Optionsscheins am 20.12.2019 höher notiert als 14,00 Euro. Das ist ein Kursniveau, das sich recht deutlich unterhalb der derzeit entscheidenden Unterstützungen in Form des Verlaufstiefs vom August und der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie befindet. Um das Risiko eines Knockouts zu vermeiden, wäre es angeraten, dann umgehend aus dem Stay High-Optionsschein auszusteigen, wenn die Telekom-Aktie unterhalb des August-Tiefs (14,39 Euro) schließen sollte. Deutsche Telekom (in Euro)