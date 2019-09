NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Kursverlusten zu Wochenbeginn sieht es am Dienstag an der Wall Street nochmals nach einem schwächeren Handelsauftakt aus. Gut eine Stunde vor der Startglocke taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,32 Prozent niedriger auf 26 990 Punkte. Kurz vor dem richtungsweisenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch zollt der New Yorker Leitindex so weiter seiner Rally der vergangenen Wochen Tribut.

Am Vortag hatte der Dow eine acht Tage lange Gewinnstrecke beendet, die ihn in der Spitze dicht an seinen bisherigen Rekord herangeführt hatte. Grund dafür waren Verwerfungen am Ölmarkt wegen eines Angriffs auf die Ölindustrie in Saudi-Arabien. Befürchtete Folgeeffekte des hoch katapultierten Ölpreises für die Wirtschaft blieben auch am Dienstag noch in den Köpfen der Anleger, auch wenn die Notierungen am Ölmarkt zunächst etwas nachgaben.