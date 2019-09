Aktien des Spezialsoftwareherstellers RIB Software haben sich in den letzten Tagen erneut an ihre Jahreshochs bei 20,98 Euro herangepirscht und könnten diese bald einem ausgiebigen Test unterziehen. Seit Ende des Jahres 2018 herrscht in dem Wertpapier ohnehin eine steile Aufwärtsbewegung, die als klare Reaktion auf die vorausgegangenen Kursverluste von 36,10 Euro anzusehen ist. Das gesamte Aufwärtspotenzial wurde jedoch noch nicht abgeschöpft, weitere Kursgewinne lassen sich bei einem nachhaltigen Ausbruch über die Jahreshochs von 20,98 Euro ableiten und können für ein finales Long-Investment herangezogen werden.

Hop oder Top

Bleiben Käufern weiter am Ball und das Wertpapier legt mindestens über 21 Euro zu, könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis an die zentrale Hürde von 23,40 Euro freigesetzt werden. Für diesen Fall können sich spätentschlossene Anleger beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA4E97 eindecken und an der bevorstehenden finalen Aufwärtsbewegung partizipieren. Die mögliche Renditechance beliefe sich dann auf 80 Prozent. Solange aber kein nachhaltiger Abstieg über die Jahreshochs vorliegt, dürfte sich das Wertpapier von RIB Software zunächst in einer groben Seitwärtsphase zwischen den Kursmarken von 19 und 21 Euro seitwärts bewegen. Eine nachhaltige Aktivierung eines potenziellen Doppelhochs können bärische Marktteilnehmer hingegen erst bei einem Kursniveau unterhalb von 18 Euro erreichen. In diesem Fall stünden direkte Abgaben bis auf 16,50 Euro bevor.