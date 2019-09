Ein Blick auf den Kursverlauf der letzten Jahre offenbart eine intakte Aufwärtsbewegung, die bis Ende des dritten Quartals 2018 bereits auf ein Niveau von 580 US-Dollar aufwärts reichte. Die allgemeine Marktschwäche gegen Ende letzten Jahres drückte die Notierungen zeitweise in den Bereich von 430,24 US-Dollar abwärts. Seitdem schwankt das Wertpapier grob seitwärts, allerdings hat sich seit Mitte April ein zwischengeschalteter Abwärtstrend in dem Wertpapier von Intuitive Surgical eingestellt. Aber selbst dieser konnte zuletzt erfolgreich überwunden werden und brachte zaghafte Kursgewinne mit sich. Unterstützend kommt noch eine inverse SKS-Formation seit Anfang August hinzu, die mit einem Kursanstieg über 520 US-Dollar übrigens schon aktiviert worden ist.

Aktie reif für Rallye

Solange sich die Notierungen von Intuitive Surgical oberhalb von 520 US-Dollar bewegen, dürfte der nächste Kursschub in Richtung 544,85 US-Dollar aufwärts gehen. Darüber bestünde sogar die Möglichkeit bis an die Jahreshochs von 589,32 US-Dollar anzuknüpfen, vorausgesetzt Käufer schaffen es das vorliegende Kaufsignal auch vollständig zu verwerten. Für beide Teilstrecken können sich Investoren auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC2G4P berufen und hierbei eine maximale Rendite von 100 Prozent herausholen. Eine Verlustbegrenzung darf natürlich nicht fehlen, sollte das Niveau von zunächst 509 US-Dollar jedoch nicht übersteigen. Im Falle eines Kursrutsches unter dieses Niveau drohen hingegen direkte Abgaben zurück auf 490 US-Dollar. Dies würde jedoch die zuvor etablierte inverse SKS-Formation merklich unter Druck bringen, Rücksetzer zurück an die Augusttiefs bei 482 US-Dollar können in diesem Fall nicht mehr ausgeschlossen werden.