Encavis einigt sich mit Energie-Unternehmen auf Stromabnahmevertrag

Encavis meldet einen neuen Vertrag mit einem international agierenden Unternehmen aus der Energiebranche. Dieses wird im Rahmen eines Stromabnahmevertrags für zehn Jahr den Strom aus einem Solarpark in der Nähe der spanischen Stadt Talayuela abnehmen. „Diese Anlage zählt mit einer Erzeugungsleistung von rund 300 MW zu den größten Solarparks in Europa”, so das Hamburger Unternehmen am Dienstag.Die Anlage soll ab dem dritten ...