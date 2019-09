Coreo legt Halbjahreszahlen vor

Das Immobilien-Unternehmen Coreo hat am Dienstag Halbjahreszahlen vorgelegt. Die Gesellschaft meldet einen Anstieg der Mieteinnahmen um 120 Prozent auf 1,08 Millionen Euro. Aus dem Verkauf eines Objektes in Flensburg und ersten Wohnungsverkäufen in Göttingen habe man knapp 0,45 Millionen Euro positiven Ergebnisbeitrag erzielt, meldet die Frankfurter Gesellschaft zudem. „Zum Stichtag 30.06.2019 wurde keine Neubewertung des zuletzt ...