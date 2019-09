Kurz nach der erfolgreichen Kapitalerhöhung kauft Defama ein neues Nahversorgungszentrum. Das Objekt liegt in Wurzen (Sachsen) und hat eine vermietbare Fläche von mehr als 3.400 Quadratmetern. Zu den großen Mietern zählen Penny, TEDi und KiK. Die jährliche Nettomiete beträgt etwa 0,16 Millionen Euro. Damit steigt die annualisierte Jahresnettokaltmiete von Defama auf 10,5 Millionen Euro an. Für das Objekt in der Nähe von Leipzig ...