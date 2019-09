GOLD: DER TANZ AUF DER TRENDLINIE GEHT WEITER

Warten auf die US-Zinsentscheidung. Aufwärtstrendlinie im Gold weiterhin gültig.

An den Finanzmärkten ist heute gespanntes Warten auf die morgige Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed angesagt. Marktteilnehmer rechnen auf Basis einer Wahrscheinlichkeit von zwei Dritteln mit einer Senkung des Leitzinses um 25 Basispunkte. Mit Ausnahmen des Ölpreises, dessen Volatilität seit dem mutmaßlichen Anschlag auf die Ölverarbeitungsanlage in Saudi-Arabien kräftig gestiegen ist, bewegen sich momentan die Aktien- und Edelmetallmärkte eher in einem ruhigen Gewässer. Gold zählt heute zu den bisherigen Gewinnern. Gegen 17:30 Uhr MESZ kann der Preis für eine Feinunze Gold um 0,26 Prozent zulegen und notiert bei 1.503 US-Dollar. Aus charttechnischer Sicht bietet die seit Ende Mai gestartete Goldrally gültige Aufwärtstrendlinie weiterhin eine gute Unterstützung. Auch heute prallte der Goldpreis im Tief bei 1.493 US-Dollar an der Aufwärtstrendlinie ab. Nach der morgigen Fed-Sitzung wird sich wohl entscheiden, ob der Goldpreis wieder in Richtung Jahreshochs bei 1.557 US-Dollar steigt oder die Aufwärtstrendlinie gebrochen und es zu einer stärkeren Korrektur im Gold kommen wird. Edelmetalle handeln?

Haftungsausschluss: