Bitcoin und Co. - jetzt bereit machen für die große Krypto-Jahresendrally!?

Bitcoin BTC/USD - Kurs: 10.269,00000 $ (Bitfinex)

Bitcoin Cash BCH/USD - Kurs: 320,60001 $ (Bitstamp)

BTG BTG/USD - Kurs: 10,13000 $ (Bitfinex)

Ethereum ETH/USD - Kurs: 208,50000 $ (Bitfinex)

Litecoin LTC/USD - Kurs: 75,37800 $ (Bitfinex)

EOS EOS/USD - Kurs: 4,23190 $ (Bitfinex)

Monero XMR/USD - Kurs: 74,03400 $ (Bitfinex)

Dash DASH/USD - Kurs: 93,44500 $ (Bitfinex)

NEO NEO/USD - Kurs: 9,61020 $ (Bitfinex)

Schon vor einem Monat, am 15. August 2019, schrieb ich an dieser Stelle, dass ich die Kryptowährungen generell noch in einer Korrekturbewegung sehe, die sich jedoch langsam ihrem Ende nähern dürfte. Obwohl seitdem einiges passiert ist, ergibt sich auf Sicht eines Monats nahezu ein Nullsummenspiel. Wie ist das zu erklären? Nun, ganz einfach. Nach Veröffentlichung meines Artikels gerieten die großen, wichtigen Kryptowährungen nahezu allesamt nochmals ein wenig unter Abgabedruck und fielen zunächst auf neue Korrekturtiefs zurück. Hier griffen dann jedoch die Krypto-Anleger beherzt zu - und so notieren die großen, wichtigen Coins und Tokens heute allesamt, pi mal Daumen, auf dem gleichen Kursniveau wie vor gut vier Wochen.

Doch das war und ist nicht das einzig Bemerkenswerte, was wir zuletzt erlebt haben. Generell nämlich wirkte die Kursentwicklung zwischen Mitte August und Mitte September so als wären die Kryptowährungsmärkte regelrecht eingeschlafen. Dynamik jedenfalls sieht anders aus. Ferner zeigte sich zuletzt ausgerechnet der Bitcoin (BTC) - als "Mutter aller Kryptowährungen" - deutlich stärker als die Altcoins à la Ethereum (ETH) und Co. Auch dieses Bild beginnt sich gerade zu drehen. So können, besonders am heutigen Dienstag, die Altcoins deutlich stärker zulegen als die Nummer 1 des Marktes - etwas, dass ich auch im "Krypto Trader" frühzeitig angekündigt habe (und was mir selbst dort nur sehr wenige geglaubt haben).