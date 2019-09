Royal Dutch Shell: Startet die Aktie jetzt voll durch?

Anzeige

Der Drohnenangriff auf die Ölinfrastruktur in Saudi-Arabien hat am Montag auch die Royal Dutch Shell-Aktie stark ansteigen lassen. Der Kurs, der sich in der Vorwoche bis unter die 50-Tagelinie bei 26,28 Euro vorgekämpft hatte, eröffnete deutlich oberhalb des gleitenden Durchschnitts und stieg in der Spitze bis auf 27,51 Euro an.

Die hohen Gewinne konnten über den Tag aber nicht ganz ... Weiterlesen