Als Anleger sollten Sie das nationale Bruttoinlandsprodukt ignorieren

Anzeige

Liebe Leser,

in den 1960er Jahren waren Investoren gut beraten, bei der Auswahl ihrer Aktien einen Blick auf die Entwicklung der nationalen Volkswirtschaften zu werfen. Wer dieser Prämisse folgte und beispielsweise in japanische Aktien investierte, weil das japanische BIP in diesem Jahrzehnt sehr stark anstieg, der machte als Investor keinen Fehler.

Heute im Zeitalter der Globalisierung ist es allerdings ein ... Weiterlesen