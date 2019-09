Anzeige

Filmtipps seid Ihr von mir nicht gewohnt. Für diesen Film mache ich aber eine Ausnahme.

„Eine Hochzeit platzt selten allein“ ist noch bis zum 5. Oktober in der ARD-Mediathek abrufbar: Eine Schüler-Praktikantin stellt ein Handy-Video ins Netz, das sie in der örtlichen Sparkasse, pardon Volkskasse, gedreht hat. Das Video wirft die Frage auf, wem das Geld eigentlich gehört, wenn es auf dem Bankkonto liegt. Die Handvoll Follower, die das Mädchen hat, schwillt auf tausende, zehntausende und später hunderttausende an. Nachdem sie mit einem zweiten Video nachlegt, wird daraus eine Finanzkrise, die sich über die ganze Welt auszubreiten droht. Der Staatssekretär fliegt mit dem Heli ein und vernimmt die 14-Jährige in der örtlichen Eisdiele … köstlich und absolut sehenswert.

