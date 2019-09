Anzeige

In der vergangenen Woche sah es noch so aus, als sei die Beyond Meat-Aktie reif für eine weitere Abwärtswelle. Der Kurs hatte die 50-Tagelinie bei 157,46 US-Dollar unterschritten und näherte sich dem Tief vom 16. August bei 136,27 US-Dollar. Es gelang den Käufern jedoch, den Kurssturz abzuwenden und die Aktie noch einmal über ihren 50-Tagedurchschnitt ansteigen zu lassen.

Am Montag ... Weiterlesen