Anzeige

RavenQuest steigt in den Getränkemarkt ein und Osisko verkauft Goldabnahmevertrag!

RavenQuest BioMed steigt in den Getränkemarkt ein

Der kanadische Cannabisproduzent RavenQuest BioMed Inc. (ISIN: CA7543871080 / CSE: RQB) hat eine ‚Joint-Venture‘-Vereinbarung mit dem Teehersteller Not-So-Gentle Tea Company abgeschlossen. Zusammen wollen der 2017 gegründete Hersteller von Tee mit starken Aromen und RavenQuest nun auch die Vermarktung und den Verkauf von mit ‚THC‘- und ‚CBD‘-angereicherten Teesorten und teeähnlichen Produkten in Kanada vorantreiben.



Not-So-Gentle Tea hat sich auf ausgewählte und hocharomatische Teeprodukte spezialisiert. Beide Unternehmen wollen eine etablierte Marke mit einem fokussierten Zielmarkt und visuell einmaligem Marketing implementieren, welche mit dem von RavenQuest synergetisch verbunden wird. Die Tee-Marke, die auch neue Spezialgetränke für anspruchsvolle Verbraucher kreieren will, arbeitet dabei zielorientiert. Angesprochen werden sollen Kunden, die genau wissen, was sie wollen.

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit der Not-So-Gentle Tea Company“, sagte George Robinson, CEO von RavenQuest - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=299207-. Beide Unternehmensansätze seien sich sehr ähnlich und das RavenQuest-Qualitätsengagement werde sich hervorragend mit Not-So-Gentle Tea Produkten kombinieren lassen, sogar auch mit denen bereits im Handel erhältlichen Getränken.

Während in Kanada die Legalisierung von Lebensmitteln und Getränken mit Cannabis als Inhaltsstoff ständig weiter voranschreite, sei ein spezieller Tee ein großartiger Einstieg in das Getränkesegment! Dieser Einstieg biete eine perfekte Lösung für Verbraucher, die diskret auf Cannabis angereicherte Getränke zugreifen möchten. Ziel sei es, die Getränke in jedes Geschäft zu bringen. Egal, ob klein oder groß, überall sollen zukünftig die entsprechenden Getränke problemlos erhältlich sein.

Osisko Gold Royalties verkauft ‚Brucejack‘-Abnahmeabkommen

Veränderungen verkündete auch Osisko Gold Royalties Ltd. (ISIN: CA68827L1013 / TSX & NYSE: OR). Wie der Förderzins-Konzern mitteilte, habe man die bestehende Vereinbarung zwischen der Tochtergesellschaft Osisko Bermuda Limited und Pretium Exploration Inc., die wiederum eine Tochtergesellschaft von Pretium Resources Inc. ist, aufgekündigt und damit seine Beteiligung am ‚Brucejack‘-Goldabnahmeabkommen aufgegeben.

Laut Osisko Gold Royalties CEO Sean Roosen werde der Ausstieg aus dem Abnahmeabkommen mit geringer Marge wegfallen und böte Osisko so die Möglichkeit, sein Betriebskapital effizienter zu nutzen. Klingt so, als hätte man im Hause Osisko schon ein konkretes, lukrativeres Projekt in Aussicht.

Immerhin erhielt Osisko - https://www.youtube.com/watch?v=ywZiVHuy52s&t=1s- bisher seit dem Erwerb des Orion-Portfolios im Jahr 2017 von Pretium rund 164,3 Mio. USD, in denen die Erlöse aus dem Verkauf der Abnahme in Höhe von 41,3 Mio. USD und die Barmargen aus den bisherigen Abnahmen enthalten sind. Damit übersteigen die erzielten Erlöse den Buchwert der Anteile von rund 147,3 Mio. USD um etwa 11,5 %.

Voraussichtlich wird der 30. September 2019 das Abschlussdatum des Verkaufes sein und Pretium eine erste Zahlung in Höhe von 31,2 Mio. USD an die Osisko-Tochtergesellschaft leisten. Der restliche Kaufpreis ist dann am 30. November 2019 zu zahlen - das Datum, an dem Osisko keine Lieferungen mehr gemäß dem Abnahmeabkommen erhalten wird.

Seit Erwerb des Abnahmeabkommens im Jahr 2017 hat Osisko Barmargen in Höhe von rund 4,5 Mio. USD erzielt. Laut Abnahmevereinbarung hatte Pretium am 31. Dezember 2019 die Option, bis zu 75 % des Osisko-Anteils am ‚Brucejack‘-Goldabnahmeabkommen zurückzukaufen, indem man einen Aufschlag von 13,- USD pro Unze des im Vertrag vereinbarten Preises für das verbleibende Gold bezahlt. Osiskos Prognose zufolge liegt die Produktion für das laufende Quartal bei rund 500 GEOs aus dem ‚Brucejack‘-Abnahmeabkommen.

Anleger begrüßen diese Entscheidung und ließen den Aktienkurs von Osisko Gold Royalties seit dem Tag der Bekanntgabe um mehr als 4,5 % ansteigen.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wider und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/-. Bitte beachten Sie auch, falls vorhanden, die englische Originalmeldung.