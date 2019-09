Realty Income (O): Immobilien-REIT mit Long Setup

Ein Pullback in Richtung zum 20er-EMA oder eine Seitwärtsbewegung von ein paar Tagen könnten helfen, neue Energie für einen weiteren Anstieg aufzubauen.

Chart vom 17.09.2019 Kurs: 75,77 USD Meine Expertenmeinung zu Realty Income Meinung: Langfristig ist die Aktie in einem Aufwärtstrend, auch wenn zwischenzeitlich immer Phasen mit starken Korrekturen auftreten. Als Immobilien-Reit genießt das Unternehmen steuerliche Vorteile, sofern es die Gewinne zu über 90 Prozent per Dividenden an die Anteilseigner ausschüttet. Realty Income kommt dieser Pflicht noch regelmäßiger als andere, nämlich monatlich, nach.

Mögliches Setup: Der Abstand zum 50er-EMA ist nach dem gestrigen Breakout schon wieder sehr weit, so dass ein Einstieg momentan nicht optimal wäre. Ein Pullback in Richtung zum 20er-EMA oder eine Seitwärtsbewegung von ein paar Tagen könnten helfen, neue Energie für einen weiteren Anstieg aufzubauen. Auf jeden Fall sollte die Aktie dann mit einer etwas längeren grünen Kerze in den Tag starten bevor der Einstieg erfolgen sollte. Der Stopp Loss sollte dann dem Kursverlauf entsprechend etwas darunter gesetzt werden. Die Quartalszahlen werden nach heutiger Terminierung am 4. November verkündet.

Aussicht: BULLISCH Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in O.

