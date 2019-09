Gold: Der Game Changer

Lange Zeit fehlte Gold ein Treiber für nachhaltig steigende Kurse, sowohl 2016 als auch 2018 endete eine Aufwärtsbewegung jeweils in der Nähe von 1.350 US-Dollar. Steigende Zinsen in den USA begrenzten das Potenzial für das Edelmetall, das abseits der Preisentwicklung keine Rendite abwirft.

Dementsprechend war die Trendwende in der US-Geldpolitik, die in den letzten zwölf Monaten vollzogen wurde, der entscheidende Game Changer. Von einem kontinuierlichen Straffungskurs ist die FED angesichts einer deutlich gesunkenen wirtschaftlichen Dynamik auf einen – möglicherweise längeren – Zinssenkungskurs eingeschert.

Das hat dem Goldpreis, der in Relation zu den haussierenden Aktienkursen inzwischen deutlich unterbewertet wirkte, den Ausbruch über den markanten Widerstand rund um 1.350 US-Dollar ermöglicht, technisch ist damit eine neue Hausse gestartet. Kurzfristig muss Gold aktuell zwar etwas konsolidieren, und in Abhängigkeit von der in dieser Woche anstehenden Kommunikation der US-Notenbank zur weiteren Zinspolitik könnte sich die Korrektur durchaus noch ausweiten.

Angesichts des frischen Aufwärtstrends stufen wir Schwächephasen aber nun als Kaufgelegenheiten ein.