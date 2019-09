Beim innogy-Deal mit RWE ist E.On am Ziel, nachdem seit gestern die Freigabe der Übernahme durch die EU fest steht. Doch was macht die E.On-Aktie aus charttechnischer Sicht aus diesen News? Zunächst einmal wenig: Gestern kletterte der Aktienkurs des DAX-notierten Unternehmens bis auf 8,971 Euro und beendete den XETRA-Handel bei 8,93 Euro mit einem leichten Plus. Damit wurde die Erholungsbewegung der letzten Tage, gestartet im Bereich ...