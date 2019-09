Wie auf Schienen aufwärts – das kann durchaus so weitergehen

Viele der Aktien, die zur Jahreswende durchgestartet waren, haben zwar zeitweise stark zugelegt, aber längst eine größere Korrektur begonnen oder gleich ganz nach unten abgedreht. Nicht so CANCOM. Die Aktie läuft in ihrem zur Jahreswende etablierten Aufwärtstrendkanal wie auf Schienen. Und die positive Gewinnperspektive in Kombination mit der Erwartung, dass die IT-Dienstleister nicht unter die Räder des USA/China-Konflikts oder des BrExit geraten, birgt eine gute Chance, dass sich dieser bullische Trend fortsetzt.

Bis Ende Oktober hätte die Aktie innerhalb dieses Trendkanals Spielraum in den Bereich von 64 Euro. Das würde einem Potenzial von ca. 20 Prozent entsprechen, das sich mit einem Turbo Open End Long-Zertifikat ideal mit einem moderaten Hebel umsetzen ließe. Zugleich bietet die derzeit durch die im Chart blau hervorgehobene 50-Tage-Linie verstärkte untere Begrenzung des Trendkanals eine fundierte Basis, um diese Position nach unten abzusichern.