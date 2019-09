Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 31.08. hieß es u.a. „[…] Aktuell zeichnet sich ein potentieller Doppelboden im Bereich von 5,0 CAD ab. Die Aktie hat sich bereits leicht von den 5,0 CAD lösen können und ging mit 5,35 CAD aus dem Freitagshandel. Damit könnte sich die Erholung bis in den Bereich von 6,5 CAD (letztes Verlaufshoch) ausdehnen. Dann gilt es! Sollte die Aktie auch diese Hürde überspringen können, wäre das ein wichtiges Indiz für einen Boden. Bis dahin ist Vorsicht geboten. Sobald es unter die 5,0 CAD gehen sollte, aktivieren sich die 4,0 CAD…“

In einem schwierigen Umfeld gelingt es der Aktie weiterhin nicht, eine nachhaltige Erholung in Gang zu bringen. Der jüngste Vorstoß auf der Oberseite verebbte noch bevor das „rettende Ufer“ erreicht werden konnte.



Zunächst kreierte sich das Erholungsszenario und die Aktie bewegte sich in Richtung der Marke von 6,5 CAD. In diesem Bereich notiert das Verlaufshoch aus dem August dieses Jahres. Ein Ausbruch über diese Widerstandsmarke wäre ein wichtiger Fingerzeig gewesen. Doch es kam anders. Bereits im Bereich von 6,2 CAD ging der Aktie der HEXO Corp. die Luft aus. Sie drehte nach unten ab und nimmt nun mit 5,39 CAD (Schlusskurs 17.09.) zwangsläufig erneut die eminent wichtige Zone um 5,0 CAD ins Visier.

An der charttechnischen Aufgabenstellung hat sich in den letzten Handelstagen nichts geändert. Die Aktie muss über die 6,5 CAD, um einen Befreiungsschlag landen zu können und darf nicht signifikant unter die 5,0 CAD fallen, um nicht doch noch Gefahr zu laufen, in Richtung 4,0 CAD abzufallen…

Wir haben die aktuelle Situation in einem 2-Jahres-Chart auf Tagesbasis dargestellt.