Mit der Varta-Aktie konnten Anleger in den letzten Monaten riesige Gewinne einfahren. Doch in den letzten Tagen schaltete der SDAX-Wert in den Konsolidierungsmodus. Vor allem am 10. September entwickelte der Anteilschein dann Schwung nach unten und setzte sich aus der zuvor erreichten Topzone bei 89,70/91,30 Euro nach unten ab. Logisch, dass sich Anleger nun beginnen, um mögliche Absturzgefahren bei der Varta-Aktie Sorgen zu machen - ...