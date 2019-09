Thomas Malchar im Interview: Aus der Not heraus zu Deutschlands Marktführerschaft im Bereich Passwort-Management

Thomas Malchar im Interview

Als Thomas Malchar 1998 feststellte, dass es keinen digitalen Passwortschutz gab, entwickelte er ihn einfach selbst. Heute, 21 Jahre später, hat er es mit seinem Produkt zur Marktführerschaft gebracht. Im Interview erklärt der CEO von MATESO, was den Erfolg von Password Safe ausmacht.

Thomas Malchar im Interview. Quelle: Thomas Malchar

Herr Malchar, Sie haben vor mehr als 20 Jahren die Idee zu Password Safe entwickelt. Wie ist aus der Idee das Produkt entstanden und was hat Sie zur eigenen Firmengründung bewegt und wie?

Thomas Malchar: Unsere Erfolgsgeschichte startet 1998 aus einem konkreten Bedürfnis heraus: Ich war auf der Suche nach einer vernünftigen Software, um Passwörter im Team zu sharen, zu verwalten und automatisiert eintragen zu lassen. Doch leider wurde ich nicht fündig und so entwickelte ich als anfängliches „Ein-Mann-Unternehmen“ Password Safe mit Single-Sign-on-Engine. Dass diese Idee einmal solche Ausmaße annehmen würde und ich damals noch Vordenker im Bereich Password Management war und das Produkt international solche Erfolge erzielen würde, hätte ich mir damals nicht erträumen lassen.

Es gibt eine Vielzahl an ähnlichen Unternehmen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Passwörter zu schützen und zentral zu verwalten. Was unterscheidet Sie von Ihren Mitbewerbern?

Thomas Malchar: Unser Unternehmen kann auf ein Know-how aus über 20 Jahren Erfahrung zurückgreifen. Entgegen aller Missverständnisse handelt es sich bei Password Safe – anders als bei den meisten anderen – um weitaus mehr als einen reinen Passwort Manager. Mit Password Safe erhalten Nutzer ein gesamtes Enterprise Password Management System, inklusiv des kompletten Password Life Cycle. So können wir in einem Tool alle Bereiche des Password Managements effizient und übersichtlich abdecken. Was uns von vielen anderen Anbietern unterscheidet ist, dass wir regelmäßig Pentests durch Sicherheitsunternehmen und Konzernkunden vornehmen. Selbstverständlich haben wir als deutsches Unternehmen keine Backdoors in unserer Software.

Zudem bietet das System verschiedene Schnittstellen zur Anbindung an bestehende Systeme in Unternehmen. Nutzer erhalten die Möglichkeit, Logs für Security Informationen und Event Management zu nutzen, einen Direct Access und einen Credential Provider für Privileged Access Management. Zudem lässt sich Password Safe einfach in ein bestehendes Identity Management integrieren.