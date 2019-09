Der Fonds investiert nach den Regeln des „Impact Investing“ – dem wirkungsorientierten Investieren. Das ausgesprochen gut aufgestellte Investment Team und die langjährige Erfahrung im Bereich Sustainability / ESG sind wesentliche Treiber des Ratings.

Der Standard Life Investments Global Equity Impact Fund überzeugt als aktiv gemanagter Fonds, der weltweit in Unternehmen anlegt, die eine Lösung der globalen sozialen und Umweltprobleme anbieten und zugleich nachhaltig positive Erträge erzielen.

Die Ratingagentur Scope hat den Standard Life Investments Global Equity Impact Fund analysiert (LU1697922752). Der Fonds wurde von Aberdeen Standard im Oktober 2017 aufgelegt und investiert weltweit in Unternehmen mit dem Thema „Impact“. Aufgrund der überzeugenden qualitativen Ergebnisse ergibt sich für den Standard Life Investments Global Equity Impact Fund ein Top-Rating von „Gut“ (B).

Aberdeen Standard lehnt sich hierbei an die 17 Ziele der Vereinten Nationen an, die „UN Sustainable Development Goals“, die im Jahr 2015 in der Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung von der UN-Generalversammlung beschlossen wurden. Die Agenda adressiert als Oberziele ein nachhaltiges Wirtschaften mit natürlichen Ressourcen, die Verminderung der sozialen Ungleichgewichte sowie den Erhalt des Ökosystems.

Das Portfoliomanagement ist befreit von Benchmarkvorgaben und investiert als fundamental orientierter Investor auf Basis eines auf Einzelwertanalyse basierenden Investmentprozesses.

Zum Investmentprozess:

Aberdeen Standard definiert auf Basis der UN-Ziele acht investierbare Themenblöcke, in welchen passende Unternehmen gesucht werden. Hierzu gehören etwa die Blöcke „Education & Employment“, „Financial Inclusion“ oder „Sustainable Energy“. Die rund 150 Aktienanalysten von Aberdeen Standard analysieren rund 3.000 Titel. Jene Unternehmen, die über eine Kaufempfehlung der zuständigen Analysten verfügen, werden vom Impact Investing Team weitergehend analysiert und einem Screening nach ESG-Kriterien unterzogen. Übrig bleiben nur Unternehmen, die nach Ansicht des Teams ESG-Kriterien als Teil des Geschäftsmodells berücksichtigen. Diese Unternehmen werden anschließend einer tiefergehenden Analyse hinsichtlich ihrer Eignung als „Impact Investment“ unterzogen.

Zum Erfahrungshintergrund:

Aberdeen Standard Investments ist mit einem verwalteten Vermögen von fast 800 Mrd. USD einer der größten Asset Manager weltweit. Aberdeen Standards Erfahrung im Bereich „Sustainability / ESG“ reicht bis in das Jahr 1992 zurück. Bereits seit 2006 werden im Risikomanagement-Prozess ESG-Faktoren berücksichtigt.

Der Fonds wird vom „Impact Investing Team“ gemanagt, dem derzeit neun Investmentprofis angehören. Die Teammitglieder haben eine durchschnittliche Kapitalmarkterfahrung von mehr als 16 Jahren. Der Lead Portfoliomanager Dominic Byrne blickt auf bereits 19 Jahre Erfahrung zurück.

Aufgrund des gut ausgebildeten Research- und ESG-Teams ist die Abhängigkeit von Broker Research relativ gering. Positiv ist auch der enge Kontakt des Teams mit Portfoliounternehmen vor Ort zu nennen.

Ratingbegründung

Die gute Bewertung ist vor allem auf folgende Aspekte zurückzuführen:

Scope bewertet das Investment Team mit „sehr gut“. Aberdeen Standard verfügt über ein personell ausgesprochen gut aufgestelltes Team. Die Erfahrung im Bereich Sustainability / ESG reicht bis in das Jahr 1992 zurück. Der Fonds profitiert somit von der hohen Expertise und Erfahrung mit ESG-Themen.

Positiv zu sehen ist auch der enge Kontakt des Teams mit Portfoliounternehmen vor Ort – unter anderem durch Zugriff auf lokal ansässige Analysten.

Die Performancehistorie des Fonds ist noch relativ gering mit einem Track Record von 22 Monaten. In diesem Zeitraum liegt der Fonds mit einer Performance von 5,0% hinter seiner relativ heterogenen Vergleichsgruppe „Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt“, die im Mittelwert 9,9% erzielte. Allerdings hat sich die Performance jüngst deutlich verbessert. Im aktuellen Kalenderjahr liegt der Fonds mit 19,5% über dem Durchschnitt der Peergroup (18,3%).

Das Risikomanagement des Standard Life Investments Global Equity Impact Fund ist nach Ansicht von Scope klar definiert, diszipliniert und umfangreich. Positiv zu vermerken ist, dass die Volatilität des Fonds mit 11,1% p.a. seit Auflage unter dem Mittelwert der Peergroup liegt (12,9% p.a.).

Zum ausführlichen Report