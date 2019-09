Kinnevik hat sich von einem größeren Zalando-Aktienpaket getrennt. Die Schweden verkaufen 13,13 Millionen Aktien zu je 42,50 Euro. So kommen 558 Millionen Euro in ihre Kasse. Das veräußerte Aktienpaket entspricht 5,2 Prozent aller Zalando-Aktien. Künftig hält Kinnevik noch 25,8 Prozent an Zalando. Damit bleibt man der größte Aktionär der Gesellschaft. Die verbliebenen Aktien will Kinnevik mindestens sechs weitere Monate ...