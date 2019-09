Seit Monatsanfang ist ein weiterer Erholungsversuch des Britischen Pfunds gegen den US-Dollar zu beobachten. Dieser ist zweifelsohne nachhaltiger als der vorherige. Zudem offeriert das Chartbild eine überaus interessante Konstellation…

Über Monate hinweg trieb der Greenback das Pfund vor sich her. Das Ganze mündete im August in der Ausbildung eines Tiefs bei 1,20 US-Dollar. Nach einem zaghaften Erholungsversuch, der im Bereich von 1,23 US-Dollar jedoch ein jähes Ende nahm, tauchte das Pfund erneut in Richtung 1,20 US-Dollar ab und bestätigte abermals dieses Tief. Ein erneuter Erholungsversuch wurde lanciert. Und dieser verläuft durchaus vielversprechend. Einen ersten Achtungserfolg erzielte das Pfund mit dem Ausbruch über die 1,23 US-Dollar. Damit vervollständigte sich die Doppelbodenformation und der kurzfristige Abwärtstrend (rot dargestellt) wurde ebenfalls durchbrochen. Damit stand die Tür in Richtung 1,25 US-Dollar offen. Und an diesem Widerstandsbereich arbeitet sich das Pfund aktuell ab. Ein Ausbruch über die 1,25 US-Dollar würde die Tür in Richtung 1,275 US-Dollar öffnen. In diesem Bereich verläuft neben dem relevanten Horizontalwiderstand aktuell auch die 200-Tage-Linie. Auf der Unterseite gilt es, Rücksetzer unter 1,23 US-Dollar zu vermeiden. Sollte es sogar unter die 1,20 US-Dollar gehen, ist eine Neubewertung unerlässlich.

Wichtige Impulse erwarten wir uns von den anstehenden Notenbankterminen. Heute (18.09.) gibt die US-Notenbank ihre Leitzinsentscheidung bekannt. Morgen (19.09.) folgt die Bank of England.