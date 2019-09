Für LV/RV und BU: 80 Prozent der Kunden gehen zum Berater

Bei der Suche nach Versicherungsprodukten ist das Internet die Informationsquelle Nummer 1. Komplexe Produkte wie Lebens-, Renten- oder Berufsunfähigkeitsversicherungen schließen die meisten Menschen jedoch beim Berater ab.Die meisten Deutschen nutzen im Vorfeld eines Versicherungsabschlusses digitale Informations- und Kommunikationskanäle. Auch die Angebote fragen viele via E-Mail an. Ihren LV-, RV- oder BU-Vertrag schließen die meisten jedoch beim Berater ab.Das zeigen die aktuellen »Customer Journey Studien« des Marktforschungs- und Beratungsinstituts Heute Und Morgen zu den Versicherungssparten BU, LV/RV und KFZ. Befragt wurden insgesamt 1.100 Versicherungsentscheider zwischen 18 und 65 Jahren, die sich in den vergangenen 12 Monaten aktiv zu diesen Produkten...