Eine Tochter von Aves One, die Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG, begibt eine Anleihe. Diese hat ein Volumen von bis zu 40 Millionen Euro, die Laufzeit liegt bei fünf Jahren. Verzinst wird die Anleihe jährlich mit 5,25 Prozent. Die Zinsen werden halbjährlich ausgezahlt. Das Papier soll in der Folge in den Handel der Hamburger und Münchener Börse aufgenommen werden.Mit dem frischen Geld will die Gesellschaft weiter ...