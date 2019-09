NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der erwarteten zweiten Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed dürfte sich am Mittwoch am US-Aktienmarkt nicht allzu viel tun. Anleger werden sich aller Voraussicht nach zurückhalten bis zu den Aussagen der Fed im späten Handel. Zumal es vom US-Logistikriesen Fedex auch noch schlechte Nachrichten gibt. Rund eine Stunde vor der Startglocke taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,14 Prozent niedriger auf 27 072 Punkte. Am US-Anleihenmarkt haben die Notierungen im frühen Handel nachgegeben.

Die amerikanische Notenbank Fed dürfte die Zinssen zum zweiten Mal in diesem Jahr senken. An den Finanzmärkten wird fest damit gerechnet, dass die Notenbanker um Fed-Chef Jerome Powell das Leitzinsband um weitere 0,25 Prozentpunkte verringern. Der Zentralbankzins würde dann in einer Spanne von 1,75 bis 2,0 Prozent liegen. Ende Juli hatte die Fed das Zinsniveau erstmals seit mehr als zehn Jahren verringert.