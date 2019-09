Die Aareal Bank meldet einen Großkredit-Deal mit Knight Frank Investment Management. Man habe „für ein pan-europäisch aufgestelltes Logistiknetzwerk eine Finanzierung in Höhe von rund 240 Millionen Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren bereitgestellt”, heißt es von Seiten des Finanzdienstleisters mit Sitz in Wiesbaden. Die Finanzierung umfasst drei Logistikgebäude in Spanien, Frankreich und Großbritannien, die als ...