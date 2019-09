Die Vereinbarung zwischen Wirecard und der Softbank hinsichtlich Wandelschuldverschreibungen und Kooperation ist endgültig in trockenen Tüchern. Alle notwendigen Papiere sind unterschrieben. Die Schuldverschreibung hat ein Volumen von 900 Millionen Euro und läuft über fünf Jahre. Damit kann Softbank künftig bis zu 5,6 Prozent an Wirecard halten.Schon in der vergangenen Woche hat Wirecard eine Anleihe über 500 Millionen Euro ...