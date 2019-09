von Tobias Kotz, Head of Client Relations & Capital Funding, Real I.S.

Die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank sorgt in ganz Europa für einen hohen Anlagedruck. Denn Sparer können ihr Geld nicht mehr wie in den Jahrzehnten zuvor auf einem Sparkonto anlegen und mit einer automatischen Vermehrung kalkulieren. Der anstehende Brexit sowie der Handelskonflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China und die damit einhergehenden volatilen Aktienmärkte helfen Privatpersonen beim Vermögensaufbau auch nicht unbedingt. Es müssen also Alternativen zum klassischen Bankkonto her.