Bei der DF Deutsche Forfait könnte es eine Veränderung in der Aktionärsstruktur geben. Der Vorstandschef Behrooz Abdolvand will die Mehrheit an der DF Deutsche Forfait erwerben. Bisher hält Shahab Manzouri 79,14 Prozent des Grundkapitals der DF Deutsche Forfait. Abdolvand und Manzouri haben jedoch eine Absichtserklärung unterzeichnet. Demnach soll der CEO das Aktienpaket von Manzouri übernehmen. Die genauen Details sind noch ...