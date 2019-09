WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch knapp behauptet geschlossen. Der ATX sank um 0,18 Prozent auf 3039,89 Punkte. Auch an anderen Börsen gab es kaum Bewegung. Viele Marktteilnehmer dürften derzeit die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend abwarten, hieß es. Experten erwarten, dass die Fed die Zinsen zum zweiten Mal in diesem Jahr senken wird, um die Konjunktur zu stützen.

Bei höherem Volumen unter Druck kamen am Mittwoch Andritz . Die Aktien des Anlagenbauers waren mit einem Minus von 3,63 Prozent auch die größten Verlierer. Bei größeren Umsätzen schwach zeigten sich auch Verbund und gaben 0,76 Prozent auf 52,05 Euro nach.

Die größten Gewinner waren Semperit mit einem Plus von 1,83 Prozent auf 13,34 Euro. EVN stiegen bei gutem Volumen um 1,83 Prozent auf 15,60 Euro.

Impulse werden jetzt von der Fed-Zinsentscheidung erwartet. Neben der Entscheidung selbst erhoffen sich Börsianer vor allem von den begleitenden Kommentaren der Notenbanker Hinweise auf ihr weiteres Vorgehen. Viele Experten erwarten für 2019 noch eine zusätzliche Reduzierung, einige sogar zwei weitere Senkungen./mik/APA/jha