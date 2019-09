NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch etwas negativ auf die erwartungsgemäße Zinssenkung der US-Notenbank Fed reagiert. Zuletzt wurden für die Gemeinschaftswährung im New Yorker Handel 1,1019 US-Dollar bezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs davor auf 1,1053 (Dienstag: 1,1026) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9047 (0,9070) Euro gekostet.

Die Fed hatte den Leitzins wie von den meisten Experten erwartet um 0,25 Prozentpunkte reduziert. Zuletzt hatte sie Ende Juli die Zinsen gesenkt - erstmals seit mehr als zehn Jahren.

Außerdem stellte Fed-Präsident Jerome Powell am Mittwoch im Falle einer Konjunkturschwäche weitere Zinssenkungen in Aussicht. Allerdings sind die Währungshüter in dieser Frage gespalten.

Für die konjunkturelle Entwicklung bleibt die Notenbank trotz des Handelskonflikts mit China und zunehmender geopolitischer Risiken recht positiv gestimmt. Laut Chefökonom Thomas Gitzel von der VP Bank zeigen die Aussagen, dass "die Fed nicht gewillt ist, in einen aggressiven Zinssenkungszyklus einzusteigen"./gl/jha/