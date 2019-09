FCR Immobilien AG erwirbt Betriebsgebäude in Hagen (Nordrhein-Westfalen)

- Betriebsgebäude wurde 2008 für den Mieter Carglass errichtet

- Vollvermietetes Gewerbeobjekt verfügt über rd. 400 m² vermietbare Fläche

- Neue Aktien können noch bis zum 25. September 2019 über Börse Frankfurt gezeichnet werden (ISIN: DE000A2YPHV3, WKN: A2YPHV)



München, 19.09.2019: Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN: DE000A1YC913) hat ein vollvermietetes Betriebsgebäude in Hagen, eine Großstadt in Nordrhein-Westfalen mit rd. 190.000 Einwohnern, erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das 2008 errichtete, in zentraler Gewerbegebietslage befindliche Objekt besitzt eine vermietbare Gesamtfläche von rd. 400 m², die Grundstücksfläche beläuft sich auf rd. 1.300 m². Langfristiger Mieter des gesamten Gewerbeobjekts mit Annahmestelle und Reparaturständen ist Carglass, führender Spezialist für die Reparatur und den Austausch von Fahrzeugglas, der mit rd. 350 Service-Centern in ganz Deutschland vertreten ist.

Noch bis zum 25. September 2019 (12.00 Uhr) können Anleger die neuen Aktien der FCR Immobilien AG zeichnen. Die für 2019 bereits voll dividendenberechtigten Aktien können zu 9,50 Euro je Aktie über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Börse erworben werden (ISIN: DE000A2YPHV3, WKN: A2YPHV). Angeboten werden insgesamt bis zu 335.084 neue Aktien. Maßgeblich für das Angebot ist der von der BaFin gebilligte Wertpapierprospekt sowie die dazugehörigen Nachträge, die auf der Homepage der Gesellschaft im Investor-Relations-Bereich zur Verfügung stehen.