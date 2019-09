FRANKFURT (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed liefert dem Dax am Donnerstagmorgen keinen neuen Treibstoff. Nachdem die Währungshüter am Vorabend die Erwartungen der Anleger mit der zweiten Leitzinssenkung in diesem Jahr erfüllt hatten, deutete der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor der Eröffnung einen nahezu unveränderten Start bei 12 390 Punkten an. Auch der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone dürfte ohne große Veränderung starten.

Die Wall Street hatte am Mittwoch auf die US-Leitzinssenkung und die Aussagen der Fed zur weiteren Geldpolitik letztlich unbeeindruckt reagiert. Nach der ersten Kürzung seit mehr als zehn Jahren im Juli kappte die US-Notenbank Fed den Leitzins erwartungsgemäß nochmals um 0,25 Prozentpunkte. Am Donnerstag beschäftigen Zinsentscheide in Japan, Großbritannien, der Schweiz und in Norwegen die Anleger.