MDAX – Spannendes Chartbild Statistisch betrachtet stechen die großen Blue Chips aus dem DAX die Mid Caps aus dem MDAX beim Thema Jahresendrallye aus, schließlich kommt der deutsche Leitindex im vierten Quartal auf ein durchschnittliches Plus von mehr als 6%, während es beim MDAX gerade einmal überschaubare 2,8% sind. Beim Blick auf die Charttechnik ändert sich aber das Bild, denn bei den Nebenwerten hat sich im Chart jetzt ein interessantes Muster ausgebildet, das – sofern es bullish aufgelöst wird – Kraft für den nächsten Schub nach oben freisetzen dürfte. Und darum geht es: Aus der Korrektur, die bis an den GD200 bzw. das Augusttief bei 24.123 führte, und der nachfolgenden Erholung/Rallye, die ihren (vorläufigen) Höhepunkt am aktuellen September-Top bei 26.292 Zählern fand, lässt sich ein V-Muster konstruieren. Dazu passt auch der laufende Rücksetzer an bzw. knapp unter die 26.000er-Marke, der als Pullback interpretiert werden kann. Zumindest dann, wenn sich das Chartmuster mit einem Sprung über die Eindämmungslinien bei 26.200 und 26.500 nach oben auflöst; das Kursziel ist jedenfalls eindeutig: Das liegt nämlich im Bereich des Allzeithochs, das am 23. Januar 2018 bei 27.525 Punkten markiert wurde. Dabei sollte die Unterseite allerdings (noch) nicht aus den Augen gelassen werden; treten die Mid Caps nämlich noch einmal den Rückzug an, sollte ein Test der markanten Haltelinien zwischen 25.800 und 25.600 einkalkuliert werden, bevor über einen Rutsch an die runde 25.000er-Schwelle nachgedacht werden müsste. Unterhalb der runden Tausendermarke könnte es dann sogar noch einmal kritisch werden, da den Kursen bei 24.746 die 200-Tage-Linie entgegenkommt!

Evotec – Flagge oder Ausbruch? Für Evotec – übrigens unter anderem auch im MDAX gelistet – lief der gestrige Mittwoch nicht ganz so rund, denn die Papiere drehten kurz vor der 21-Euro-Barriere nach unten ab und verabschiedeten sich mit einem Minus von 0,43% aus einem Handelstag, an dem der Ausbruch über die markante Hürde fast schon zum Greifen nah schien! Dabei klettern die Papiere seit dem Korrekturtief vom 21. August bei 18,19 Euro eigentlich mustergültig an einer kurzfristigen Aufwärtstrendgerade nach oben, womit nach dem Re-Break bei 21 Euro direkt der GD200 bei 21,83 Euro angesteuert werden könnte. Das nächste Kursziel wäre anschließend bei 24 Euro zu finden, der Haken daran: Noch könnte im Chart auch eine inverse Flagge eingezeichnet werden, womit die Gefahr auf der Unterseite noch nicht gebannt ist! Fallen die Kurse nämlich unter die Aufwärtstrendgerade zurück und tauchen auch gleich unter die 19er-Unterstützung ab, droht eine neue Verkaufswelle, bis in den Bereich um 17/16 Euro!

Wirecard – Befreiungsschlag? Von den Nebenwerten kommen wir nun zu den deutschen Blue Chips, und da hatte Wirecard erneut die Nase vorn! Ein Plus von 3,6% katapultierte die Aktie über die charttechnisch wichtige Eindämmungslinie bei 156 Euro und macht jetzt die Tür ganz weit auf, für weitere Kursgewinne! Die sind auch durchaus möglich, nachdem die Kooperation mit dem japanischen Softbank-Konzern endlich besiegelt wurde. Dabei stellt sich nun zunächst die 160er-Marke mit dem Mai-Top bei 162,30 Euro in den Weg; sobald dort der Ausbruch gelingt, wäre Platz für einen Sprint bis an die 170er-Schwelle bzw. das amtierende Jahreshoch bei 170,70 Euro! Trotz aller Euphorie darf der Blick auf die Unterseite jedoch nicht fehlen; entpuppt sich der gestrige Kursschub als Strohfeuer bzw. klassische Bullenfalle, müsste nach einem Rückfall unter die 156er-Marke mit einem Test der 150er-Haltestelle gerechnet werden. Die nächste Unterstützung kann dann bei 140 Euro verortet werden.

DAX – Im Bann der Notenbank! Zu guter Letzt werfen wir jetzt noch einen Blick auf den deutschen Leitindex, der gestern nahezu vollständig im Bann der Fed stand. Denn deren Leitzinsentscheid wurde erst nach Handelsschluss im DAX verkündet, wobei die (von vielen erwartete) Absenkung um weitere 0,25 Prozentpunkte auf die neue Spanne von 1,75 – 2,0 Prozent den DAX nachbörslich bis auf 12.430 Punkte trug. Was das wert ist, wird jedoch die heutige Eröffnung zeigen müssen. Für den DAX bedeutet das: Auf der Unterseite muss weiter auf die Haltelinien bei 12.350 und 12.300 geachtet werden. Auf der Oberseite steht dagegen die 12.400er-Marke im Fokus; gelingt der Re-Break im regulären Handel, wäre Platz bis ans Mai-Top bei 12.436 bzw. das frische Septemberhoch bei 12.494, darüber öffnet sich Raum bis ans Jahreshoch bei 12.656 Punkten.

Interessenkonflikt: Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. 19.9.2019 Die Trading Idee des Tages wird von prime-quants.de vorgestellt.