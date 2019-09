FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem schleppenden Start etwas berappelt. Zuletzt gewann der deutsche Leitindex 0,35 Prozent auf 12 432,80 Punkte. Der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed brachte allerdings keinen neuen Schwung. Die Währungshüter hatten am Vorabend die Erwartungen der Anleger mit der zweiten Zinssenkung in diesem Jahr erfüllt.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte legte am Donnerstagmorgen bislang um 0,52 Prozent auf 26 082,62 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,54 Prozent vor.