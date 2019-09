BITCOIN: KOMMT JETZT DIE GROSSE KORREKTUR?

Bitcoin-Kurs wieder unter 10.000 US-Dollar. Größere Korrektur möglich.

In den letzten Tagen war es ziemlich ruhig geworden um den Bitcoin-Kurs. Während seine beiden „kleinen Brüder“ Ethereum und Ripple deutliche Anstiege verzeichnen konnten hielt sich der Preis des Bitcoins (BTC) nahezu regungslos über der Marke von 10.000 US-Dollar. Die Volatilität sank dabei so tief wie seit Mai 2019 nicht mehr. Aber seit heute kommt wieder Bewegung ins Spiel der weltgrößten Kryptowährung. Zum Leidwesen der Bitcoin-Anhänger jedoch in die falsche Richtung. Denn der Bitcoin steht wieder unter 10.000 US-Dollar und notiert gegen 10:00 Uhr MESZ mit einem Minus von 3,1 Prozent bei 9.862 US-Dollar. Mit Blick auf den Chart könnte die Abwärtsbewegung an Dynamik zunehmen. Seit dem Jahreshoch bei 13.831 US-Dollar, welches Ende Juni erreicht wurde, ist im Bitcoin-Tageschart ein absteigendes Dreieck erkennbar. Die Hochs wurden immer niedriger und im Bereich 9.030 - 9.250 US-Dollar bildete sich eine Unterstützungszone. Bei Bruch dieser Zone werden die Abwärtsziele 8.522 US-Dollar und 7.273 US-Dollar aktiviert. Erst ein Anstieg über 10.800 US-Dollar würde dieses bärische Szenario zunichtemachen. Kryptowährungen handeln?

