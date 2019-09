Scope bescheinigt der WERTGRUND-Gruppe im Segment Immobilien damit eine sehr gute Qualität und Kompetenz im Asset Management.

Mit aktuell 85 Mitarbeitern, verteilt auf die zwei Hauptstandorte Rödermark in Hessen und München sowie neun Vor-Ort-Büros an den wichtigsten Investmentstandorten Berlin, Bielefeld, Braunschweig, Dresden, Düsseldorf, Hamburg (im Aufbau), Kiel, Köln, Leipzig und Lüneburg (in Schließung) verwaltet die WERTGRUND-Gruppe zum Ratingstichtag 30.06.2019 rund 764 Mio. Euro Vermögenswerte. Diese sind auf fünf Anlagevehikel verteilt: zu ca. 40% auf den offenen inländischen Publikums-AIF WERTGRUND WohnSelect D sowie zu 60% auf vier offene inländische Spezial-AIF.

Die im Jahr 1992 gegründete Unternehmensgruppe besitzt eine langjährige und hohe Expertise im Management von Wohnimmobilien in Deutschland. Sie hat sich in ihrer 27-jährigen Historie unter dem Dach der WERTGRUND Immobilien AG mit operativen Tochtergesellschaften, welche alle Leistungsbereiche um das Management von Wohnimmobilien abdecken, zu einer vollständig integrierten Investment- und Management-Plattform für Wohnimmobilien in Deutschland entwickelt.

Positiv beeinflusst wurde das Rating insbesondere durch die langjährige Historie und die damit verbundene tiefe Marktkenntnis sowie das umfassende Know-how in deutschen Wohnimmobilien. Die Führungsebene der einzelnen operativen Gesellschaften zeichnet sich durch eine überdurchschnittlich hohe Branchenerfahrung und Unternehmenszugehörigkeit aus. Das im Asset Management entwickelte proprietäre Vermietungstool ist aus Sicht von Scope sehr granular aufgebaut und bildet die Grundlage für eine zielgerichtete Steuerung des Vermietungsmanagements und stellt ein Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens dar. Den aktuellen Herausforderungen des deutschen Wohnimmobilienmarktes begegnet das Unternehmen mit einer tiefgreifenden Analyse auf Einzelmietvertragsebene, was positiv in die Bewertung einfließt. An einigen Standorten werden Anpassungen in der strategischen Ausrichtung der Objekte erfolgen, um den veränderten regulatorischen Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen.

Weiterhin positiv beeinflusst wurde das Rating durch die ausgezeichnete Performance sowohl des Privatanlegerproduktes WERTGRUND WohnSelect D als auch der Spezial-AIF. Die Vermietungsquote der Immobilien über alle Vehikel hinweg konnte im Vorjahresvergleich von 93,2% auf 94,9% gesteigert werden - ein für Wohnimmobilieninvestments gutes Niveau.

Als Reaktion auf die gesunkene Assetverfügbarkeit hat das Unternehmen bereits seit Ende 2016 Kompetenz als spezialisierter Projektentwickler für preisgünstigen Mietwohnungsneubau und geförderten Wohnungsbau in einer Joint-Venture-Struktur aufgebaut, was Scope insbesondere vor dem Hintergrund der Marktsituation als sinnvollen strategischen Schritt beurteilt. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund ist WERTGRUND in diesem Jahr ein Joint Venture mit der Commerz Real AG eingegangen, um für den offenen inländischen Publikums-AIF hausInvest ein Wohnportfolio aufzubauen. Aufgrund der Fokussierung auf großvolumige Assets von mehr als 50 Mio. Euro entsteht in diesem Joint Venture keine Überschneidung zu den Objektgrößenklassen der bestehenden Fonds des eigenen Hauses. Das deutlich vermehrte Engagement im Projektentwicklungsbereich wird zu einem Wachstum der Assets under Management führen, aber auch weitere Anpassungen in den bestehenden Strukturen erfordern.