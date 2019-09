Tool ermittelt Vorsorgelücke: GDV präsentiert Rentenrechner

Der Versichererverband GDV hat ein Online-Tool entwickelt, das die individuelle Vorsorgelücke in Abhängigkeit vom aktuellen Gehalt, erwarteten Gehaltserhöhungen und Inflation sowie der Wunschrente berechnet.Wie hoch wird die Lücke zwischen meiner Wunschrente und der tatsächlichen Rente sein, wenn ich nicht privat fürs Alter vorsorge? Und wieviel Geld müsste ich monatlich auf die Seite legen, um diese Lücke zu schließen. Ein neues Tool des Versichererverbands GDV beantwortet diese Fragen.Der Rentenrechner fragt das Alter, das Nettoeinkommen, die Höhe der bereits angesparten privaten Rente, die Inflationserwartungen sowie die erwarteten Gehaltserhöhungen des Nutzers ab. Darauf basierend berechnet das Tool die voraussichtliche monatliche Rente, vergleicht diese mit der Wunschrente des Nutzers und ermittelt so dessen individuelle Vorsorgelücke.Anschließend zeigt der Rentenrechner an, wie viel Geld der Nutzer jeden Monat in seine Altersvorsorge investieren muss, um diese Lücke zu schließen.Das Tool dürfte auch für Berater hilfreich sein, die den Kunden ihre Vorsorgelücke anschaulich aufzeigen wollen. Versicherer und Vermittler können den Rechner kostenlos in ihren Internetauftritt einbetten.>> Zum Rentenrechner