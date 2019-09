Pantaflix startet werbefinanziertes Angebot mit YouTube-Stars

Pantaflix beginnt mit der Beta-Phase des neuen werbefinanzierten Video-on-Demand-Angebots auf der gleichnamigen Internet-Streamingplattform. Man wolle das gesamte kostenlose Angebot in den kommenden Wochen und Monaten weiter ausbauen, kündigt das Unternehmen am Donnerstag an. Zum Start hat sich das Unternehmen Rechte an zwei neuen Staffeln des Formats Krass Klassenfahrt gesichert, das bisher beim TV-Streamingdienst Joyn zu sehen war. ...