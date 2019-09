Im Chart der Nordex-Aktie hat die Zone bei 9,71/9,85 Euro eine wichtige Bedeutung gewonnen. Nach dem Kursrutsch der Windenergieaktie von 14,95 Euro auf 8,55 Euro am 3. September kam es in den letzten Tagen zu einer Erholungsbewegung. Trotz mehrerer kleiner Ausbrüche über 9,71/9,85 Euro in den vergangenen Tagen konnte die Nordex-Aktie bisher an dieser Stelle aber kein stabiles charttechnisches Kaufsignal zusammen bekommen. ...